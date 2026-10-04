Adana Kozan\'da sağanakta çatıya çıkan muhabirlerin kamerasına yıldırım düşme anı yansıdı

Adana Kozan'da sağanakta çatıya çıkan muhabirlerin kamerasına yıldırım düşme anı yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada yıldırımın düşme anı saniye saniye görüntülendi. Yağışın şiddetini görüntülemek için çatıya çıkan muhabirlerin kameraları, yıldırımın düşme anını ve yaşanan paniği kaydetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınada yıldırımın düşme anı saniye saniye görüntülendi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sırasında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yağışın şiddetini görüntülemek için çatıya çıkan muhabirlerin kameralarına yıldırımın düşme anı ve yaşanan panik yansıdı.
Kaynak: İHA
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