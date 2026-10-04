Adana Kozan\'da sağanakta çatıya çıkan muhabirlerin kamerasına yıldırım düşme anı yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınada yıldırımın düşme anı saniye saniye görüntülendi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sırasında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yağışın şiddetini görüntülemek için çatıya çıkan muhabirlerin kameralarına yıldırımın düşme anı ve yaşanan panik yansıdı.