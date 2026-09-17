Afyonkarahisar\'da beklenen yağış sabah erken saatlerde başladı

Afyonkarahisar'da beklenen yağış sabah erken saatlerde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış sabahın erken saatlerinde başladı ve gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar tentelerin ve balkon altlarının altına sığındı, hava sıcaklığının ise yaklaşık 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış sabahın erken saatlerinde başlarken, yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre, yağışlı havanın yarın itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığının ise yaklaşık 23 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışı bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandıkları gözlenirken, yağmurdan dolayı ıslanmak istemeyen vatandaşlar çareyi boş buldukları tente ya da balkon altlarına sığınmakta buldu.
Kaynak: İHA
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