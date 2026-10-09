Afyonkarahisar'da Rhesus Makak maymunu koruma altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Rhesus Makak maymunu koruma altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir adrese yapılan baskında ele geçirilen nesli tükenme tehlikesi altındaki Rhesus Makak maymunu koruma altına alınarak AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. İhbar üzerine düzenlenen baskında 1 kişi kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde bir adrese gerçekleştirilen baskında ele geçirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Rhesus Makak cinsi maymunun koruma altındaki görüntülerini yayınlandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir adreste maymun beslendiği yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile baskın düzenleyen polis ekipleri evin içerisinde maymun yakaladı. Yapılan incelemelerde maymunun nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun olduğu tespit edildi. Olayın ardından 1 kişinin kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

DKMP ekipleri tarafından koruma altına alınan maymunun yayınlanan görüntüleri ise görenleri gülümsetti. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada ise "Afyonkarahisar'da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bakılması yasak türlerden olan makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıKaçakçılıkGüncelYaşamÇevreAfyonSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
13:43
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son noktayı “Beni tanıyorsunuz“ diyerek koydu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:04:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Rhesus Makak maymunu koruma altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei