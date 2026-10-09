Afyonkarahisar'da Rhesus Makak maymunu koruma altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde bir adrese gerçekleştirilen baskında ele geçirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Rhesus Makak cinsi maymunun koruma altındaki görüntülerini yayınlandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir adreste maymun beslendiği yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile baskın düzenleyen polis ekipleri evin içerisinde maymun yakaladı. Yapılan incelemelerde maymunun nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun olduğu tespit edildi. Olayın ardından 1 kişinin kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

DKMP ekipleri tarafından koruma altına alınan maymunun yayınlanan görüntüleri ise görenleri gülümsetti. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada ise "Afyonkarahisar'da gelen ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bakılması yasak türlerden olan makak maymunu ekiplerimizce teslim alınarak bakım ve tedavi süreçleri için AKÜREM Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yasa dışı hayvan ticareti ve yaban hayatına yönelik ihlallere karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.