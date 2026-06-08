Akçakoca\'da Yurt İnşaatı İncelemesi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca'da yapımı süren öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca'da yapımı süren yurt inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Arslantürk, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişi ve devam eden imalatlar yerinde değerlendirildi. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik modern ve konforlu yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan yurt projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Aslantürk, gençlere daha nitelikli yaşam ve eğitim imkanları sunmaya yönelik yatırımların yakından takip edildiğini belirtti. - DÜZCE