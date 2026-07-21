Alanya Kestel Mahallesinde çalışmalar etap etap sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya Kestel Mahallesinde çalışmalar etap etap sürüyor

Alanya Kestel Mahallesinde çalışmalar etap etap sürüyor
21.07.2026 17:06  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi'nin Kestel'deki İsa Küçülmez Caddesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarında ilk etap büyük ölçüde tamamlandı. İkinci etap hazırlıkları devam ediyor. Proje kapsamında asfalt, sulama altyapısı ve elektrik hatları yenileniyor, peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

Alanya Belediyesi'nin Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları planlanan programla devam ediyor. Yaklaşık 20 gün önce Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in yerinde incelediği çalışmalarda ilk etap büyük ölçüde tamamlanırken, ikinci etap için de hazırlıklar sürüyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Alanya Belediyesi, üç etap halinde planlanan çalışmaları yoğun bir tempoyla sürdürüyor. İlk etap kapsamında, İsa Küçülmez Caddesi'nin doğu-batı istikametindeki bölünmüş yolun kuzey bölümünde, Muhtarlık binasına kadar uzanan yaklaşık 1.600 metrelik güzergahta sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yolun güney bölümünde ise zemin hazırlıkları bitirilirken sıcak asfalt serimine geçildi. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı çalışmalar, asfalt uygulamasıyla sınırlı kalmazken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de sulama altyapısını yeniliyor ve elektrik hatları modernize ediliyor. Peyzaj düzenlemeleriyle caddenin daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Sırada ikinci etap var

İlk etapta gelinen noktanın ardından ikinci etap hazırlık çalışmaları da sürüyor. Muhtarlık binası önünden Mahmutlar Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki trafik ışıklarına kadar uzanan yaklaşık 2.200 metrelik güzergahta asfalt kazıma çalışmalarına başlanacak. Üç etap halinde yürütülen projenin tamamlanmasıyla birlikte Kestel Mahallesi'nin en önemli ulaşım akslarından biri modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve düzenlenen çevresiyle vatandaşların hizmetine sunulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İsa Küçülmez Caddesi, Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Alanya, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alanya Kestel Mahallesinde çalışmalar etap etap sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:30:42. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya Kestel Mahallesinde çalışmalar etap etap sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.