Amasya\'da barınağın maskotu olan üç peçeli baykuş yavrusu ciğerle besleniyor

Amasya'da vatandaşların bulduğu üç baykuş yavrusu, hayvan barınağının maskotu oldu. Özel bakım yapılan sevimli yavrular her gün ciğerle besleniyor.

Yavru baykuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekiplerince 2 hafta önce Amasya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Görevlilerin sağlık kontrollerini yapmalarının ardından ciğer yedirip özenle beslemeye başladıkları minik yavrular merkezin maskotu oldu.

Peçeli baykuşlara doğada az rastlanılıyor

Peçeli baykuşların doğada az rastlanılan kuş türlerinden olduğunu belirten Amasya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kerim Düzgün, "İlk geldiklerinde çok ufaktılar. İştahları, sağlıkları gayet iyi. Arkadaşlarımız kontrollerini yapıyor" dedi.

Yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya bırakılacaklar

Çok sayıda köpek ve kedinin yaşadığı merkezde daha önce şahin ile leylek gibi kuş türlerinin de bakımını yaptıklarını hatırlatan Düzgün, sevimli misafirleri baykuşların, yetişkinliğe eriştiğinde doğaya bırakılacağını söyledi.