Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yayla evlerine giden bir çift, duvarın dibinde rastladıkları semenderi zarar vermeden güvenli bir alana bıraktı.

Andırın ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'ndeki yayla evlerine doğru ilerleyen Selim ve Zübeyde Menendiz çifti, çevreyi gözden geçirdikleri esnada duvarın yanında kıpırdayan bir canlıya rastladı. Çift, yakından incelediklerinde bunun bir semender olduğunu anladı; canlı, siyah zemin üstündeki sarı-turuncu benekleriyle göze çarptı.

Çift, semenderi incitmeden bulunduğu yerden aldı ve canlıyı daha güvenli bir alana bıraktı. Çift, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Nemli ve serin alanlarda yaşamını sürdüren semenderin yayla evlerinin yakınında görülmesi, bölgedeki doğal yaşamın sürdüğünü ortaya koyan görüntüler arasında yer aldı. Vatandaşların, doğada rastladıkları yaban hayvanlarına zarar vermemesi ve bunları olabildiğince doğal yaşam alanlarına bırakması gerektiği belirtildi.