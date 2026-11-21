Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı Mahallesi sınırlarında yer alan kanyon, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla turkuaz renkli suyun oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kanyon ve su güzergahı, mevsim geçişiyle birlikte kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Yüksek dağların ve sık orman dokusunun arasından kıvrılarak ilerleyen turkuaz renkli su, gün ışığıyla birleşerek bölgeye saklı bir cennet görünümü kazandırıyor. Kıyı şeridindeki yeşil çam ağaçları ile sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen yaprakların berrak su yüzeyindeki yansımaları görsel bir şölen sunuyor. Yüksek noktalardan bakıldığında geniş bir vadi boyunca uzanan panoramik manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir atmosfer oluşturuyor.