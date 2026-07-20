ASAT'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma - Son Dakika
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ASAT'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma

ASAT\'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma
20.07.2026 12:57  Güncelleme: 13:02
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Kırkgöz su kaynağı mutlak koruma alanındaki izinsiz tarım faaliyetleri ve kaçak yapıları kaldırdı. Bölgede kapsamlı temizlik çalışması da yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya'nın en önemli karstik su kaynaklarından biri olan Kırkgöz'de, Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararları doğrultusunda, insan sağlığını ve doğal ekosistemi tehdit edebilecek kaçak uygulamalara geçit verilmedi.

ASAT Genel Müdürlüğü, hem içme ve kullanma suyu temin sahalarında hem de ekolojik açıdan büyük önem taşıyan sulak alanlarda düzenli izleme, bakım, temizlik ve çevresel koruma faaliyetlerini sürdürüyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli su kaynakları bırakmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı'nda tespit edilen izinsiz uygulamalara yönelik gerekli idari ve hukuki süreçler de titizlikle yürütülüyor.

Koruma kurulu kararı doğrultusunda işlem yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararı doğrultusunda, Antalya ili Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı içerisinde ve hemen kaynağın yüzeylenerek oluşturduğu göllenmenin sınırında yer alan 8559 ada 23 numaralı parselde yapılan örtü altı tarım faaliyetleri ile diğer izinsiz uygulamalar hakkında işlem başlatıldı.

Kaçak yapılar kaldırıldı

Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı içerisinde tespit edilen izinsiz uygulamalarla ilgili süreç, ASAT ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılarla başladı. Koruma hükümlerine aykırı uygulamaların kaldırılması yönündeki çağrılara rağmen gerekli adımların atılmaması üzerine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Bölge Komisyonu kararları doğrultusunda yasal süreç işletildi. Sürecin tamamlanmasının ardından, Döşemealtı Belediyesi ekiplerince izinsiz yapılar kaldırılarak mutlak koruma alanındaki aykırılıklar giderildi.

Temizlik çalışması da gerçekleştirildi

Yasal sürecin yanı sıra, ASAT'ın kontrolünde Büyükşehir Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi ekipleri tarafından Kırkgöz Su Kaynakları çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bölgede biriken atıklar temizlenirken, su kaynağının doğal yapısının korunmasına yönelik çevre düzenleme ve bakım çalışmaları da yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre ASAT'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma - Son Dakika

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