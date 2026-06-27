Belediye ekipleri kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Ardahan Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla kaldırım yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranan kaldırımlar yenilenirken ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni kaldırımlar inşa ediliyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, kaldırımların tamamlanmasının ardından hem yayaların güvenliğinin artırılacağını hem de kentin daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, ulaşımın daha güvenli ve rahat hale geleceğini belirtti. Belediye ekiplerinin, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kaldırımları vatandaşların hizmetine sunması hedefleniyor. - ARDAHAN