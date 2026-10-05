ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığından Mavi Su Verimliliği Belgesi aldı - Son Dakika
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ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığından Mavi Su Verimliliği Belgesi aldı

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ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığından Mavi Su Verimliliği Belgesi aldı
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ASAT Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandı. ASAT, içme ve kullanma suyu sistemlerinde kayıp ve kaçakları azaltma çalışmalarını sürdürüyor.

ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, Kentsel Su Verimliliği Sektörü - Yerel Yönetimler Kategorisinde Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandı.

"Su verimliliği sistematik hale getiriliyor"

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri de dikkate alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında ASAT, su verimliliğinin kurumsal olarak yönetilmesine yönelik uygulamalarını geliştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda ASAT'ın su verimliliği uygulamaları Mavi Su Verimliliği Belgesi ile tescillendi. Mavi Su Verimliliği Belgesi; su kullanımının izlenmesi ve kayıt altına alınması, mevcut durumun değerlendirilmesi, su verimliliği hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaların planlanmasını içeren bir sistemin oluşturulmasını esas alıyor.

Kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

ASAT, içme ve kullanma suyu sistemlerinde kayıp ve kaçakların azaltılması, kentsel atıksuyun geri kazanım oranının artırılması ve mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Su verimliliğinin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmaması amacıyla sektörel ve bireysel ölçekte eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

Kaynak: İHA
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