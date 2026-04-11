Aşkale'de Kar Yağışı Baharı Kışa Döndürdü

11.04.2026 13:30
Aşkale'de etkili olan kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımı aksatırken, çiftçilerin hazırlıklarını etkiledi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde son iki gündür etkili olan kar yağışı, bahar havasını yeniden kış şartlarına çevirdi.

Özellikle akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde tipi şeklinde şiddetini artırarak etkisini sürdürdü. Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyleri arasında yer alan Düzyurt ve Yumruveren başta olmak üzere birçok kırsal mahallede kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Öte yandan bahar aylarıyla birlikte tarlalarını sürmek için hazırlık yapan çiftçiler, aniden bastıran kar yağışıyla birlikte çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Ekim hazırlıkları yarım kalırken, üreticiler havaların yeniden düzelmesini bekliyor.

İlçe merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, hava sıcaklığının nispeten yüksek olması nedeniyle yağan karın büyük kısmı eriyor. Buna rağmen yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer artmaya devam ettiği gözlemlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
