Aydın\'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor, gündüz 25 derece olacak

Aydın'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor, gündüz 25 derece olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji verilerine göre Aydın'da bugünden itibaren hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların aralıklarla yerel etkili olacağı kentte sıcaklık gündüz 25, gece 15 derece civarında olacak ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Aydın'da bugünden itibaren hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, Aydın haftayı yağışlı geçirecek. Yağışların aralıklarla yerel olarak etkili olması beklenirken, yağışlar hafta boyu devam edecek. Aydın'da havanın bugün, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise gündüz 25, gece saatlerinde ise 15 derece civarında olması bekleniyor. Beklenen yağışlı hava ile birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği de belirtildi.
Kaynak: İHA
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