Aydın'da yerel sağanak bekleniyor, öğleden sonra güneydoğuda yağış kuvvetli olabilir - Son Dakika
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Aydın'da yerel sağanak bekleniyor, öğleden sonra güneydoğuda yağış kuvvetli olabilir

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Aydın\'da yerel sağanak bekleniyor, öğleden sonra güneydoğuda yağış kuvvetli olabilir
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün Aydın raporuna göre, kent genelinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren güneydoğu kesimlerde yağışların kuvvetlenebileceği, sıcaklığın 20 ila 24 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Aydın'da bugün parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken, öğleden sonra kentin güneydoğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için hazırlanan hava tahmin raporuna göre, 27 Eylül Pazar günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın güneydoğu kesimlerinde kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 20 ila 24 derece arasında seyretmesi beklenirken, en yüksek sıcaklığın 12.00-15.00 saatleri arasında 24 derece olması öngörülüyor. Rüzgarın ise gün boyunca batı ve güneybatı yönlerden saatte 5 ila 20 kilometre hızla, öğleden sonra ise batı-kuzeybatı yönlerden saatte 10 ila 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre 28 Eylül Pazartesi günü Aydın'ın merkez ve doğu kesimlerinde, 29 Eylül Salı günü ise yine merkez ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Her iki günde hava sıcaklığının en düşük 14-15, en yüksek 27-28 derece olması bekleniyor.

30 Eylül Çarşamba günü kıyı kesimler dışında Aydın'ın genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 14 ila 28 derece arasında olması öngörülüyor. 1 Ekim Perşembe günü ise parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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