Aydın Koçarlı\'da TAKE ile dağıtılan 3 bin 630 kg ayçiçeği tohumundan hasat yapıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde TAKE Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeyle dağıtılan 3 bin 630 kilogram ayçiçeği tohumundan elde edilen ürünler hasat edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan ayçiçeği tohumlarının hasadı gerçekleştirildi. Proje kapsamında mayıs ayında çiftçilere yüzde 75 hibeli olarak toplam 3 bin 630 kilogram ayçiçeği tohumu teslim edildi. Üreticilerin toprakla buluşturduğu tohumlardan elde edilen ürünler için Koçarlı'da hasat etkinliği düzenlendi. Hasat etkinliğinde, tarımsal üretimin desteklenmesi ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla yürütülen projenin üreticilere sağladığı destek ön plana çıkarken, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirterek çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.