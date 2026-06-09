Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı tamamlanan Pınargözü Göleti'nin tarım arazilerine su ulaştıracak sulama hattında çalışmalar devam ediyor.
Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında sulama hattına 17 bin metre polietilen boru döşendi, sanat yapılarının imalatına başlandı.
Pınargözü Göleti'nin faydaya dönüştürülmesi amacıyla devam eden sulama inşaatıyla, gölette biriken su tarım arazilerine ulaştırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Aydıntepe'de üreticilerin sulama imkanlarından daha etkin yararlanması sağlanacak. - BAYBURT
Son Dakika › Çevre › Aydıntepe'de Sulama Hattı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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