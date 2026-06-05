Akıntılı sulara dikkat: "En çok yüzme biliyorum diyenler boğuluyor"

Yurt genelinde bahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle barajlar, nehirler ve sulama kanallarındaki su seviyeleri yükselirken, birçok ilde serinlemek amacıyla akarsulara giren vatandaşlar ya hayatını kaybetti ya da kayboldu. Uzmanlar, özellikle akıntılı suların büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Türkiye genelinde bu yıl boş yağış olmasından dolayı nehirlerin debisi yükseldi, göller dolup taştı. Özellikle küçük derelerin bile debisinin yüksek olmasından dolayı havaların ısınmasıyla birlikte buralarda serinlemek isteyen birçok vatandaş akıntıya kapılıp ya hayatını kaybetti ya da kayboldu. Birçok ilde kaybolan vatandaşların bulanması için çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüreğir Atakent Gençlik Merkezi Yüzme Antrenörü Semir Topal (38), akıntılı suların görünenden çok daha tehlikeli olduğunu belirterek, vatandaşların kontrollü yüzme alanlarını tercih etmesi gerektiğini söyledi.

15 yıldır yüzme antrenörlüğü yaptığını ifade eden Topal, "Bizler yüzme antrenörü olarak akıntılı suya, derinliği bilinmeyen suya her zaman altını çizerek söylüyoruz; hiçbir zaman girilmesini tavsiye etmiyoruz. Eğer yüzmek ve serinlemek istiyorlarsa, bakanlığın ve belediyelerin yüzme havuzları var. Kontrollü bir şekilde buralarda spor yapmaları için vatandaşlarımızı bu alanlara davet ediyoruz" dedi.

Bu yıl yağışlarla birlikte su seviyelerinin ciddi şekilde yükseldiğini kaydeden Topal, "Bu yıl sularımız ciddi bir şekilde doldu. Lakin akıntılı sular her zaman tehlikelidir. Bizler hiçbir zaman buralara girmeyiz. Vatandaşlarımıza da sürekli bunu söylüyoruz. Yüzme bilse bile bu tür sular akıntılıdır. Zaten en çok 'yüzme biliyorum' diyen insanlar boğuluyor. Çünkü bu kaza bir anda oluyor" diye konuştu.

"Durgun görünen su aldatıcı olabilir"

Suyun yüzeyden sakin görünmesinin güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Topal, "Akıntılı sular her zaman tehlikelidir. Görünürde suyun durgun olması kesinlikle aldatıcıdır. Onlarda ciddi bir dip akıntısı vardır. Girdiğiniz noktayla çıkacağınız nokta arasında ciddi bir fark oluşabilir. İnsanlar yüzme bilseler bile bir anda panik yapabilir. Boğulmalar da bir anda gerçekleşebilir. Bu nedenle sulama kanallarına ve akıntılı sulara girilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Akıntılı suya düşenin kurtulması çok zor"

Boğulma tehlikesi yaşayan kişilerin kurtarılmasının çoğu zaman çevredeki insanların müdahalesine bağlı olduğunu belirten Topal, "Boğulma tehlikesi geçirildiği sırada şahsın şansına çevrede biri varsa onlar kurtarabilir. Kişi de nefes kontrolü yapıp sesini duyurmaya çalışmalıdır. Akıntılı suya düşen ya da giren bir kişinin kurtulması çok zor. Tutunacağı bir yer yoksa işi çok zor. Suyun debisi çok önemli bir faktör. Ayrıca kayalar bulunabiliyor, kişi kafasını ya da kolunu çarpabiliyor" dedi.

"İlk yardım hayati önem taşıyor"

Sudan çıkarılan kişilere vakit kaybetmeden ilk yardım uygulanması gerektiğini söyleyen Topal, "Bu kişi sudan çıkarılırsa hemen ilk yardım uygulanmalıdır. Nefes alamıyorsa suni teneffüs yapılmalı ve bunu da ilk yardımı bilen birisi yapmalıdır. Böyle birisi yoksa hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır" diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. - ADANA