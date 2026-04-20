Bahçesaray'da Su Baskını Riski Artıyor - Son Dakika
Bahçesaray'da Su Baskını Riski Artıyor

Bahçesaray\'da Su Baskını Riski Artıyor
20.04.2026 15:06
Van'ın Bahçesaray ilçesinde sağanak yağışlar ve karların erimesi nedeniyle su baskını riski yükseldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesi, ilçe merkezinde su baskını riskini en üst seviyeye çıkardı.

Bahçesaray ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün hızla erimesi, su baskını riskini beraberinde getirdi. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nden geçen Çatbayır deresi, son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte debisini artırdı. Su seviyesindeki hızlı yükseliş bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Dere üzerinde taşkın riskini önlemek için yapılan 4 adet bentten birinde patlama yaşanınca ilçede tedirginlik yaşandı. Kaymakamlık mahalle yolunu ulaşıma kapatırken, ilçeye Afet Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ile ilgili kurum personeli sevk edildi.

Çatbayır Mahallesi muhtarı Eyüp Kayan, "Yoğun bir yağmurdan sonra Çatbayır deresi coştu. Dün akşam su tesfiyesi benderinden bir tanesi patladı. Çok şükür ilçe merkezine zarar vermedi. Ama önlemleri erken aldık. Mahalledeki tehlikeli alanları boşalttık. Şu an halen tehlike var. Bentlerinin patlama ihtimali var. O yüzden tedbirli olmak lazım. Vatandaşlarımızı tekrardan uyarıyoruz. Şuan yol kapalı, araçla gidemiyoruz. Buraya kadar yaya geldik. O konuda zaten kaymakam bey gerekli talimatı vermiş. Biz de vatandaşları uyardık. O konuda güvenliğimizi alıyoruz. Allah beterinden korusun. Mahallemde şu an sıkıntı yok, sadece yollar kapalı. Bir hastamız vardı. Sağ olsun mahalle sakinleri ile beraber hastayı belli bir yere sırtımızla taşıdık. Ondan sonra ambulansa aktardık. Mahalle yollarımız kapalı, öğrencileri getirmedik. Şu an tek yapabileceğimiz vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü yollar kapalı, aynı zamanda tehlike devam ediyor" dedi.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Şuan İslam Mahallesi ile Çatbayır Mahallemizin ortak geçiş noktası olan bölgedeyiz. Çatbayır'dan başlayıp Bahçesaray ilçe merkezinden geçip büyükdere ile birleşiyor. 2015 yılında çarşı merkezine büyük bir sel geldi. Çarşı merkezinde birçok esnafımızın zarar görmesine sebep oldu. Ama o zaman devlet büyüklerimiz bu dere yatağında set bentleri yaptılar. Yukarı Çatbayır Mahallesi girişinden çıkışına kadar tedbirler almışlardı. Çünkü aşırı yağışlardan dolayı, kar yağışlarından dolayı burası tamamen dolmuştu. Dün gece bentlerden biri patladı. Allah'a şükürler olsun herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Şu anki tedbir amaçlı dün geceden beri AFAD ekibi, Devlet Su İşleri ekiplerimiz burada mevcut. Şu an bu yol kapalı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra trafiğe açılacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Bahçesaray'da Su Baskını Riski Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahçesaray'da Su Baskını Riski Artıyor - Son Dakika
