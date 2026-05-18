Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

Van-Bahçesaray karayolunda görev yapan karla mücadele ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarına rağmen yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu coğrafyada görev yapan ve "Turuncu Kaplanlar" olarak adlandırılan ekipler, mayıs ayına rağmen etkisini sürdüren ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Van'ın zorlu coğrafyasında kışın ve çığ tehlikesinin en yoğun yaşandığı Bahçesaray yolunda, Karayolları ekipleri adeta zamanla yarışıyor. "Turuncu Kaplanlar" olarak bilinen karla mücadele ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı amansız bir mücadele başlatmış durumda. Özellikle 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan yoğun kar birikintileri, ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor. Kar savurma araçları, kepçeler ve greyderlerle yürütülen çalışmalarda zaman zaman tipi ve sis de çalışmaları güçleştiriyor. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin arasında ilerleyen ekipler, hem yolu genişletiyor hem de muhtemel çığ riskine karşı kontrollü çalışma yürütüyor. Ekipler, Bahçesaray yolunun tamamen ulaşıma açılması için büyük özveriyle çalışıyor. - VAN