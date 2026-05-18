Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele
18.05.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van-Bahçesaray karayolunda 'Turuncu Kaplanlar' ekipleri, 4 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Van-Bahçesaray karayolunda görev yapan karla mücadele ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarına rağmen yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu coğrafyada görev yapan ve "Turuncu Kaplanlar" olarak adlandırılan ekipler, mayıs ayına rağmen etkisini sürdüren ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Van'ın zorlu coğrafyasında kışın ve çığ tehlikesinin en yoğun yaşandığı Bahçesaray yolunda, Karayolları ekipleri adeta zamanla yarışıyor. "Turuncu Kaplanlar" olarak bilinen karla mücadele ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı amansız bir mücadele başlatmış durumda. Özellikle 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan yoğun kar birikintileri, ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor. Kar savurma araçları, kepçeler ve greyderlerle yürütülen çalışmalarda zaman zaman tipi ve sis de çalışmaları güçleştiriyor. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin arasında ilerleyen ekipler, hem yolu genişletiyor hem de muhtemel çığ riskine karşı kontrollü çalışma yürütüyor. Ekipler, Bahçesaray yolunun tamamen ulaşıma açılması için büyük özveriyle çalışıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:32:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.