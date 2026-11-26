Bakan Kurum, depozito altyapısıyla 890 milyon ambalajın değerlendirildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşan altyapının ekim ayı itibarıyla kurulduğunu bildirdi. Kurum, 890 milyondan fazla ambalajın bugüne kadar ekonomik değere ulaştırıldığını kaydetti.
Bakan Kurum: "Ekim ayı itibarıyla; depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşan dünyada eşine az rastlanır altyapımızı kurduk ve bugüne kadar 890 milyondan fazla ambalajı ekonomik değere ulaştırdık."
Kaynak: İHA
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