Bakan Kurum, Fethiye'deki deniz süpürgesi görüntülerini Sıfır Atık Mavi için paylaştı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Fethiye'deki deniz süpürgesi görüntülerini Sıfır Atık Mavi için paylaştı

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Bakan Kurum, Fethiye\'deki deniz süpürgesi görüntülerini Sıfır Atık Mavi için paylaştı
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Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında deniz süpürgesi ve atık alım gemisinden görüntüler paylaştı. Kurum, Fethiye'nin mavisi emin ellerde diyerek deniz süpürgelerinin yüzeyi temizlediğini, DERİA'nın tekne atıklarını denize ulaşmadan topladığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında denizleri korumak için hizmete alınan deniz süpürgesi ve atık alım gemisinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, " Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Murat KurumPolitikaFethiyeGüncelÇevreSon Dakika

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