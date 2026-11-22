Batman'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Su birikintileri nedeniyle hızlarını düşüren sürücüler, yollarına güçlükle devam etmeye çalıştı.
Batman'da etkili olan sağanak yağışta göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler hızlarını düşürerek yollarına devam etmeye çalıştı. Sürücüler, bu noktalardan geçerken zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?