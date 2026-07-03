Battalgazi Belediyesi parklarda kendi üretimini kullanıyor - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi parklarda kendi üretimini kullanıyor

Battalgazi Belediyesi parklarda kendi üretimini kullanıyor
03.07.2026 12:38  Güncelleme: 12:39
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Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 100 bin metrekarelik fidanlık ve 95 bin metrekarelik rulo çim üretim tesisinde yetiştirdiği bitki ve çimleri, Çarşıbaşı Alanı ve Çınar Park Sosyal Tesisleri gibi projelerde değerlendiriyor.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, fidanlık ve rulo çim üretim merkezinde yetiştirilen peyzaj ürünlerini belediyenin yeşil alan projelerinde kullanıyor. Bu kapsamda üretim merkezinde yetiştirilen bitki ve rulo çimler Çarşıbaşı Alanı ile bakım ve tadilat çalışmaları devam eden Çınar Park Sosyal Tesisleri'ndeki peyzaj düzenlemelerinde de değerlendiriliyor.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alacakapı Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 bin metrekarelik fidanlık üretim sahasında geniş yapraklı ve ibreli ağaçlar, çalı grupları ile yer örtücü bitkiler yetiştiriliyor. Bugüne kadar yüz binlerce bitkinin üretildiği merkezde yetiştirilen peyzaj ürünleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılıyor. Yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 95 bin metrekarelik rulo çim üretim tesisinde yılda iki dönem üretim gerçekleştirilirken, yıllık yaklaşık 200 bin metrekare rulo çim elde ediliyor. Belediye ekipleri, üretim merkezlerinde yetiştirilen bitki ve rulo çimleri yeni projelerde ve mevcut yeşil alanların bakım çalışmalarında değerlendiriyor. Bu kapsamda, Çarşıbaşı Alanı ile bakım ve tadilat çalışmaları süren Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde yürütülen peyzaj düzenlemelerinde de belediyenin kendi üretimi olan bitki ve rulo çimler kullanılıyor.

Bu arada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki projelerde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanan yaklaşık 180 bin metrekarelik Çarşıbaşı Alanı'nda peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları devam ederken, bakım ve tadilat çalışmaları süren Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde de sosyal kullanım alanları ile yeşil alanların yenilenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Battalgazi Belediyesi parklarda kendi üretimini kullanıyor - Son Dakika

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