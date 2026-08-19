Battalgazi’de semt pazarlarına yönelik denetimler sürüyor

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Üçbağlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, pazardaki tezgahları kontrol ederek esnafa uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelindeki semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Üçbağlar Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgah düzeni, fiyat etiketleri, ölçü ve tartı aletleri ile satış alanlarının kullanımına yönelik kontroller yaptı. Pazar alanını dolaşarak esnafla görüşen ekipler, vatandaşların alışverişlerini düzenli bir ortamda yapabilmesi amacıyla uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Tezgahların belirlenen sınırlar içinde kurulması, geçiş alanlarının açık tutulması ve ürün fiyatlarının görünür şekilde belirtilmesi konusunda hatırlatmalar yapıldı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.