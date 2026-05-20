Bayburt\'ta Tarımsal Kontrol Çalışmaları

Bayburt'ta, Referans Parsel, Yem Bitkileri ve Üretim Planlaması kapsamında 51 bin parselde saha kontrolü yapılacak.
İl genelinde 1 Haziran-1 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalarla tarımsal verilerin doğruluğu artırılacak, yem bitkileri üretimi desteklenecek ve üretim planlaması süreçleri sahada etkin şekilde takip edilecek.
Saha çalışmaları öncesinde Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Müdürü Ebubekir Köse başkanlığındaki toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ile teknik personel katıldı.
Toplantıda, kontrol sürecinde izlenecek yöntemler, görev dağılımı, mobil uygulama kullanımı ve veri kayıt sistemleri hakkında teknik bilgilendirme yapıldı. Çalışmaların, tarımsal üretimin daha sağlıklı veriler üzerinden planlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. - BAYBURT
