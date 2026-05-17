Beylikova'da Gençlik Haftası Etkinliği - Son Dakika
Beylikova'da Gençlik Haftası Etkinliği

17.05.2026 11:25
Gençlik Haftası'nda Beylikova'da doğa yürüyüşü, ağaç dikimi ve çevre temizliği yapıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı bir doğa yürüyüşü ve çevre etkinliği düzenlendi.

Beylikova'da Gençlik Haftası, anlamlı ve geniş kapsamlı bir çevre hareketiyle kutlandı. 250 gönüllü gencin katıldığı programda doğa yürüyüşünün yanı sıra ağaç dikimi ve çevre temizliği de yapıldı. "Gençlik Doğada, Gelecek Emin Ellerde" mottosuyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve kültürel etkinlik programı, ilçedeki gençleri ve mülki idareyi bir araya getirdi. Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav öncülüğünde organize edilen etkinliğe; İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Gülmez, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü temsilcileri ile 250 gönüllü genç katılım sağladı.

Hem çevre bilinci hem kültür ziyareti

Etkinlik kapsamında katılımcılar, doğayla iç içe bir rota üzerinde yürüyüş gerçekleştirdikten sonra bölgedeki seraları ziyaret ederek tarımsal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çevre bilincini artırmak amacıyla yürüyüş rotası boyunca çevre temizliği yapan gençler, daha yeşil bir Beylikova için fidanları toprakla buluşturarak ağaç dikimi gerçekleştirdi. Program, ilçenin kültürel değerlerini tanımaya yönelik birlik ve beraberlik ziyaretleriyle son buldu.

"Doğayı koruyan gençlik, geleceği yeşertir"

Etkinliğin amacına ve gençlerin katılımına dair yürüyüş sonunda değerlendirmelerde bulunan yetkililer, bu tür organizasyonların genç nesillerde çevre bilinci oluşturulması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve kültürel değerlere sahip çıkılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Doğayı koruyan gençlik, geleceği yeşertir" mesajının öne çıktığı etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yaşam, Çevre

