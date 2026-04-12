Aydınlar beldesinde karla mücadele devam ediyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yollarda çalışmalar devam ediyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle belde merkezi ile mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydınlar Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren iş makineleriyle sahaya inerek yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yer yer üç metreyi aşan kar kalınlığına rağmen, vatandaşların mağdur olmaması için ana arterler ve acil ulaşım güzergahları öncelikli olarak ulaşıma açılıyor.

Belediye operatörü Ekrem Kırtay, karla mücadelenin 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek, özellikle hasta ve acil durumlar için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti. Uçak, "Yüksek rakımlı Kışkılı Mahallemizin yolunu açtık derken tekrar kar fırtınası yolu kapatıyor. Her şey sil baştan yeniden yolu açmaya başlıyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkililerinin kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirmesi üzerine Aydınlar Belediyesi ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. - BİTLİS