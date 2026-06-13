Siirt Botan Vadisinde çevre seferberliği

Siirt'in en önemli doğal değerlerinden biri olan Botan Vadisi Milli Parkı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, doğal mirasa sahip çıkılması mesajı verildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve çok sayıda doğasever, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda Botan Vadisi Milli Parkı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer alan ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken vadide gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar tarafından çevre temizliği yapılarak doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu. - SİİRT