Siirt Botan Vadisinde çevre seferberliği - Son Dakika
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Siirt Botan Vadisinde çevre seferberliği

Siirt Botan Vadisinde çevre seferberliği
13.06.2026 12:52  Güncelleme: 12:55
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Siirt'teki Botan Vadisi Milli Parkı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, doğal mirasa sahip çıkılması mesajı verildi.

Siirt'in en önemli doğal değerlerinden biri olan Botan Vadisi Milli Parkı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, doğal mirasa sahip çıkılması mesajı verildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve çok sayıda doğasever, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda Botan Vadisi Milli Parkı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer alan ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken vadide gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar tarafından çevre temizliği yapılarak doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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