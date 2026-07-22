Bozdoğan\'da doğalgaz çalışması sonrası yollarda temizlik çalışması

Bozdoğan'da devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları dolayısıyla kazı yapılan bölgelerde belediye ekiplerince temizlik ve yol yıkama çalışması gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde sürdürülen doğalgaz çalışmaları kapsamında yapılan kazıların ardından oluşan toz yoğunluğu ve atıl malzemelerin çevreye olumsuz etkisinin azaltılması için ekipler sahada çalışma yürütüyor.

Bozdoğan Belediyesi ekipleri, kazı yapılan alanlarda gün içerisinde 3 kez temizlik çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında kazılardan çıkan atıl malzemeler kaldırılırken, cadde ve sokaklarda yol yıkama işlemi de gerçekleştiriliyor.

Temizlik ve yol yıkama çalışmalarıyla, vatandaşların doğalgaz altyapı sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve günlük yaşamın daha sağlıklı şartlarda sürdürülmesi amaçlanıyor.

Belediye ekiplerinin, doğalgaz çalışmalarının devam ettiği bölgelerde temizlik, malzeme kaldırma ve yol yıkama faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN