Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun 20 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştireceği 10 sefer, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, özellikle Mudanya-İstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı seferler de iptal kapsamına alındı.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yolculara uyarı

Olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferlerde yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat öncesinde BUDO'nun resmi internet sitesi ve duyurularını takip etmeleri istendi.