Bursa'da Sazan Yavruları Su Kaynaklarına Bırakıldı - Son Dakika
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Bursa'da Sazan Yavruları Su Kaynaklarına Bırakıldı

Bursa\'da Sazan Yavruları Su Kaynaklarına Bırakıldı
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Orhaneli'de sulama göletlerine sazan yavruları bırakıldı, 1 milyon 21 bin yavru planlanıyor.

Orhaneli'de bulunan sulama göletlerine sazan yavruları bırakıldı. Bursa'daki 41 ayrı su kaynağına bu yıl toplam 1 milyon 21 bin yavru sazan bırakılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Orhaneli ilçesine tahsis edilen sazan yavruları Akalan, Altıntaş ve Karıncalı göletleri ile Çınarcık Barajı göletine Orhaneli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreme ve çoğalmaları ile suyla buluştu.

Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi açısından bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Bursa'da göl ve göletlerde balık popülasyonunun artırılması ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları sürüyor. Son 5 yılda kent genelindeki su kaynaklarına 13 milyon 486 bin 790 yavru balık bırakılırken, bu yıl 41 ayrı su kaynağına toplam 1 milyon 21 bin yavru sazan bırakılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Orhaneli, Bursa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bursa'da Sazan Yavruları Su Kaynaklarına Bırakıldı - Son Dakika

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