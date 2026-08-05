Çankırı'da Vaşak Görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, Çankırı'da fotokapanlarla görüntülendi.
Çankırı'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak, fotokapan kameralarına yakalandı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.
Kaynak: İHA
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