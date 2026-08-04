Haymana'da Kurt Saldırısı: 15 Koyun Telef Oldu

Ankara'nın Haymana ilçesinde kurt sürüsü, gece saatlerinde bir köy meydanına inerek 15 adet koyunu telef etti.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde köy merkezine kadar inen kurt sürüsü, bir adamın bahçesindeki koyunlara saldırdı. Kurtların saldırıları sonucu olayda 15 koyun telef oldu.