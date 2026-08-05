AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin detaylarını açıklarken, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çalışma koşulları ve ziyaretlerine ilişkin idari düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. Güler, İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretlerinin idari kararlarla gerçekleşebileceğini ve bunun için ek bir yasal zemine ya da statüye ihtiyaç olmadığını vurguladı.

"MİLLİ DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME" TEKLİFİ TBMM'DE

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırladığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti Başkanlığı fuaye alanında basın mensuplarının karşısına geçen Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin soruları yanıtladı. Güler, Adalet Komisyonu'nun teklifi görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü saat 15.00 civarında toplanmasının planlandığını duyurdu.

"SAYILARA TAKILMAYIN, AMACIMIZ TERÖRÜ TAMAMEN TASFİYE ETMEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a MKYK'da konuya ilişkin özet bir sunum yapacağını belirten Güler, düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağına dair soruya şu yanıtı verdi: "Koşullu salıverme şartlarımız Ceza Kanunumuzda, İnfaz Kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Çünkü bu canlı bir dönem. Yani şu anda şartları tutmuştur, 30 kişi, 40 kişi doğal olarak, haklı olarak da tahliye edilebilirler. Ama bu uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizması gelişmeden, gerek üçüncü maddeden gerekse altıncı maddeden yararlanma imkanı yok.

Teyit mekanizması, tüm silahların teslimi, imhası, örgütün feshi noktasında bir teyit mekanizması olarak önce MGK kararıyla idare edilecek. Sonra 6 aylık süre başlıyor. Biz işin başındayız, çok erken. Bizim amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiye edilmesi. Şu andaki sayı dediğiniz, 6 ay sonra 4 bindir, 1 yıl sonra 3 bin. Bilemezsiniz ki, bu sayı üzerine takılmayın arkadaşlar."

ABDULLAH ÖCALAN VE İMRALI ZİYARETLERİ

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çalışma koşullarının esnetilmesi ve İmralı'daki süreçlere yönelik soruları değerlendiren Abdullah Güler, bu adımların idari kararlarla atılabileceğini vurguladı: "Bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na aittir. Dış güvenlik de Jandarma Genel Komutanlığı'na aittir. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemleri, talepleri, süreç açısından kurumun izlemeleri... Bunlar her zaman rahatlıkla, bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir.

Bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinde, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenlemeyle yapılabilir. Ama bunun için bir yasal zemine ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar. Biz hayalle iş görmüyoruz. Hukuk, maddi gerçekler üzerine ihtiyaç olursa kurumun çalışmaları, beklentiler, farklı durumlar elbette gelir. Yani bu sadece bu alanla ilgili değil ki arkadaşlar. Ya biz bugün Çalışma Bakanlığıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz, 1 yıl sonra bir daha yapıyoruz veya Sağlık Bakanlığı'na. İhtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisimiz yasama faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir."

Güler, teklifteki kasten adam öldürme suçuna ilişkin terör yöneticilerinin durumuna dair soruya TCK 765 öncesi uygulamalara işaret ederek bu kişilerin istisna olduğunu ifade etti. Teklifin kayyum atamalarını kapsamadığını da sözlerine ekledi.

YAZILI VE YARGI SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında fezleke hazırlanacağına yönelik iddialara ilişkin gelen soru üzerine Güler, bağımsız yargının işleyişine müdahale edilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargının işlerine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı... Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bununla alakası olan bir durum değil. Dolayısıyla herkes kendi işine baksın."

MHP'Lİ YILDIZ: TERÖR BELASINI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERİYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarının ardından söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise düzenlemeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu elbette devam edecektir. Bundan sonra Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, İnfaz Hukuku'nda mutlaka değişiklikler yapılacaktır."