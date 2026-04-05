Çankırı\'da Vaşaklar Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI