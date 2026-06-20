Darıyeri Köyü\'ne Asfalt Yolu

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla birlikte köy yolunun ulaşım standardı yükseltildi.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolunda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilerek ulaşım altyapısı güçlendirildi. Tamamlanan çalışma ile birlikte yolun daha güvenli ve konforlu hale getirildiği belirtildi. Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü ifade ederek, köy yollarında ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. İl genelinde sürdürülen yol yatırımlarıyla kırsal altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanlarına kavuşturulması hedefleniyor. - DÜZCE