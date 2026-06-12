Başkan Gençay, minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Gençay, minik misafirlerini ağırladı

Başkan Gençay, minik misafirlerini ağırladı
12.06.2026 09:15  Güncelleme: 09:17
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Arif Nihat Asya İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yazdıkları mektuplarla duygu ve taleplerini iletti. Öğrenciler, belediyede gerçekleşen buluşmada başkana sorular sordu ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yazdıkları mektuplarla duygu ve düşüncelerini paylaşan Arif Nihat Asya İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, Didim Belediyesi'nde Hatice Gençay ile bir araya geldi.

Başkan Hatice Gençay'a yazdıkları mektuplarda duygu, düşünce ve taleplerine yer veren öğrenciler, gerçekleştirdikleri ziyarette merak ettikleri konuları paylaşma ve sorularını yöneltme fırsatı buldu.Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Başkan Hatice Gençay, çocukların görüş ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, belediye çalışmaları hakkında bilgi alırken keyifli anlar da yaşadı. Çocukların mektuplarında yer verdikleri duygu ve düşünceler buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların görüş ve taleplerini dinlemenin önemine dikkat çekerek, onların kent yaşamına ilişkin düşüncelerinin kendileri için değerli olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Gençay, minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Güner Hüseyin Güner:
    başkan çocuklara ders veriyormuş gibi bir şey var burada çok yapay geldi bana 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Yılmaz Ramazan Yılmaz:
    bu tür haberler gerçekten eksik anlatılıyor çocuklar ne sordu başkan ne cevap verdi bunlar da yazılmalıydı 0 0 Yanıtla
  • Cemil Demirtaş Cemil Demirtaş:
    güzel şey yapmış başkan çocuklara zaman ayırması da insanı mutlu ediyor 0 0 Yanıtla
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