Başkan Gençay, minik misafirlerini ağırladı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yazdıkları mektuplarla duygu ve düşüncelerini paylaşan Arif Nihat Asya İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, Didim Belediyesi'nde Hatice Gençay ile bir araya geldi.

Başkan Hatice Gençay'a yazdıkları mektuplarda duygu, düşünce ve taleplerine yer veren öğrenciler, gerçekleştirdikleri ziyarette merak ettikleri konuları paylaşma ve sorularını yöneltme fırsatı buldu.Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Başkan Hatice Gençay, çocukların görüş ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, belediye çalışmaları hakkında bilgi alırken keyifli anlar da yaşadı. Çocukların mektuplarında yer verdikleri duygu ve düşünceler buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların görüş ve taleplerini dinlemenin önemine dikkat çekerek, onların kent yaşamına ilişkin düşüncelerinin kendileri için değerli olduğunu ifade etti. - AYDIN