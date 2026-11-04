Diyarbakır Çüngüş'te çiftçilere mercimek tohumu desteği törenle verildi - Son Dakika
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Diyarbakır Çüngüş'te çiftçilere mercimek tohumu desteği törenle verildi

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Diyarbakır Çüngüş\'te çiftçilere mercimek tohumu desteği törenle verildi
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere mercimek tohumu desteğinde bulundu. İlçe Kaymakamı Murat Ak ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden'in katıldığı törende üreticilere tohum dağıtımı yapıldı; Ak, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere mercimek tohumu desteğinde bulunuldu.

Tohum dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Murat Ak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden ve üreticiler katıldı. Çiftçilerin yoğun katılımıyla düzenlenen törende İlçe Kaymakamı Murat Ak, çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırMurat AkEkonomiGüncelÇüngüşTarımÇevreSon Dakika

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