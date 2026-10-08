Diyarbakır itfaiyesi mayıs-eylül döneminde bin 580 anız yangınına müdahale etti - Son Dakika
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Diyarbakır itfaiyesi mayıs-eylül döneminde bin 580 anız yangınına müdahale etti

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Diyarbakır itfaiyesi mayıs-eylül döneminde bin 580 anız yangınına müdahale etti
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mayıs-eylül döneminde 3 bin 787 anız, ekin ve ot-saman yangınına müdahale etti. Müdahalelerin bin 580'ini anız yangınları oluştururken, anız yangınlarının yaklaşık yüzde 91'i temmuz, ağustos ve eylül aylarında kaydedildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mayıs-eylül döneminde bin 580'i anız olmak üzere toplam 3 bin 787 anız, ekin ve ot-saman yangınına müdahale etti. Anız yangınlarının yaklaşık yüzde 91'i temmuz, ağustos ve eylül aylarında kaydedildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde meydana gelen yangınlara yönelik müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlığın mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan verileri, anız, ekin ve ot-saman yangınlarına yönelik müdahalelerin özellikle yaz aylarında yoğunlaştığını ortaya koydu. Beş aylık dönemde ekiplerin bu üç yangın türüne yönelik müdahalelerinde en yüksek sayıyı ot-saman yangınları oluşturdu. Ot-saman yangınlarını anız ve ekin yangınları izledi.

Anız yangınlarında en yüksek sayı temmuzda kaydedildi

İtfaiye ekipleri, mayıs ayında 4, haziran ayında 141, temmuz ayında 522, ağustos ayında 456 ve eylül ayında 457 anız yangınına müdahale etti. Böylece mayıs-eylül döneminde müdahale edilen anız yangınlarının toplamı bin 580'e ulaştı. Anız yangınlarına yönelik müdahalelerin en yoğun olduğu ay, 522 yangınla temmuz oldu. Ağustos ve eylül aylarında da müdahale sayıları yüksek seyretti. Bu üç ayda toplam bin 435 anız yangınına müdahale edilirken, söz konusu sayı beş aylık dönemdeki anız yangınlarının yaklaşık yüzde 91'ini oluşturdu.

Ekin yangınları haziran ayında yoğunlaştı

Ekipler, aynı dönemde ekili alanlarda meydana gelen toplam 204 yangına müdahalede bulundu. Mayıs ayında ekin yangınına ilişkin müdahale kaydı bulunmazken, haziran ayında 131, temmuz ayında 61, ağustos ayında 5 ve eylül ayında 7 ekin yangınına müdahale edildi. Ekin yangınlarında en yüksek müdahale sayısı haziran ayında kaydedildi. Haziran ve temmuz aylarında müdahale edilen toplam 192 ekin yangını, beş aylık dönemde bu kategorideki müdahalelerin büyük bölümünü oluşturdu. Mayıs-eylül döneminde ot-saman yangınlarına yönelik müdahalelerin toplamı 2 bin 3 oldu. Ekipler, mayıs ayında 62, haziran ayında 490, temmuz ayında 569, ağustos ayında 480 ve eylül ayında 402 ot-saman yangınına müdahale etti. Bu kategoride de en yüksek sayı temmuz ayında kaydedildi. Mayıs ayında 62 olan müdahale sayısı, haziran ayında 490'a yükseldi. Temmuzda 569'a ulaşan sayı, ağustos ve eylül aylarında azalmasına rağmen 400'ün üzerinde kaldı.

Üç yangın türünde toplam 3 bin 787 müdahale

Anız, ekin ve ot-saman yangınları birlikte değerlendirildiğinde, ekipler mayıs ayında 66, haziran ayında 762, temmuz ayında bin 152, ağustos ayında 941 ve eylül ayında 866 yangına müdahale etti.

Bu üç yangın türünde toplam müdahale sayısı temmuz ayında en yüksek seviyeye ulaştı. Mayıs-eylül dönemindeki toplam müdahale sayısı ise 3 bin 787 olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA
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