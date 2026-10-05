Düzce Belediyesi hafta sonu asfalt ve yol çizgi çalışmalarını sürdürdü

Düzce Belediyesi ekipleri, hafta sonunda da kentin farklı noktalarında asfalt çalışmalarını sürdürdü. Kültür, Akınlar, Aziziye ve Karaca Hacımusa mahallelerinde asfaltlamanın yanı sıra yol çizgi ve işaretleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarına hafta sonunda da devam etti. Belediye ekipleri Kültür, Akınlar, Aziziye ve Karaca Hacımusa mahallelerinde asfaltlama çalışması yürütürken, tamamlanan güzergahlarda yol çizgi ve işaretleme işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İhtiyaç tespit edilen cadde ve sokaklarda planlanan program doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, asfalt uygulamalarıyla yolların ulaşım konforunun ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Belediye, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek geçici ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşlardan anlayış istedi.