Düzce Belediyesi içme suyu şebekesinin 43 kilometrelik bölümünü yeniledi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi içme suyu şebekesinin 43 kilometrelik bölümünü yeniledi

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Düzce Belediyesi içme suyu şebekesinin 43 kilometrelik bölümünü yeniledi
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Düzce Belediyesi'nin içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında şehir şebekesinin 43 kilometrelik bölümü yenilendi. Başkan Dr. Faruk Özlü, Şıralık Mahallesi'ndeki birinci etabın tamamlanmak üzere olduğunu, altyapı sonrası bölgede asfalt hazırlıklarına başlanacağını açıkladı.

Düzce Belediyesi tarafından sürdürülen içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında şehir şebekesinin 43 kilometrelik bölümü yenilendi. Şıralık Mahallesi'ndeki şebeke yenileme çalışmalarının birinci etabında da sona gelinirken, bölgede asfalt hazırlıklarına başlanacağı bildirildi.

Düzce Belediyesi, kent genelinde eskiyen içme suyu hatlarının yenilenmesine yönelik altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, devam eden çalışmalar kapsamında şehir içme suyu şebekesinin 43 kilometrelik bölümünün yenilendiğini açıkladı. Eski hatlardan kaynaklanan sorunların yeni şebeke sistemiyle giderilmesinin hedeflendiğini belirten Özlü, çalışmalarla içme suyunun daha düzenli ve güvenli şekilde vatandaşlara ulaştırılmasının amaçlandığını ifade etti. Şıralık Mahallesi'nde yürütülen şebeke yenileme çalışmalarının birinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Özlü, altyapı çalışmalarının ardından bölgede asfalt hazırlıklarına başlanacağını bildirdi. Kent genelindeki içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının etaplar halinde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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