Düzce'de içme suyu projesinde 23 km'ye ulaşıldı - Son Dakika
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Düzce'de içme suyu projesinde 23 km'ye ulaşıldı

Düzce\'de içme suyu projesinde 23 km\'ye ulaşıldı
15.07.2026 09:59  Güncelleme: 10:06
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Düzce Belediyesi'nin 45 milyon Euro krediyle yürüttüğü içme suyu şebekesi yenileme projesinde 23 kilometrelik hat tamamlandı. 1600 mm çapındaki ana isale hattı borularının döşenmesine başlandı.

Düzce Belediyesi'nin 45 milyon Euro tutarındaki İller Bankası kredisiyle hayata geçirdiği içme suyu şebekesi yenileme projesinde 23 kilometrelik hat tamamlandı. İki ayrı noktada devam eden çalışmalarda, 1600 milimetre çapındaki ana isale hattı borularının döşenmesine başlandı.

Düzce Belediyesi, 45 milyon Euro tutarında yatırımla hayata geçirdiği içme suyu şebekesi yenileme projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacını güvenli ve kesintisiz şekilde karşılamayı hedefleyen projede, bugüne kadar 23 kilometrelik içme suyu hattının imalatı tamamlandı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, iki ayrı bölgede kazı ve boru döşeme faaliyetlerine devam ediyor. Projenin önemli aşamalarından biri olan 1600 milimetre çapındaki ana isale hattı borularının döşenmesine de başlandı.

Kent tarihinin en büyük altyapı yatırımları arasında gösterilen proje planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Modern altyapı standartlarına uygun olarak yürütülen çalışmalarla birlikte, içme suyu şebekesinin kapasitesinin artırılması, su kayıplarının en aza indirilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de içme suyu projesinde 23 km'ye ulaşıldı - Son Dakika

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