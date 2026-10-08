Düzce\'deki öğrenciler Mergiç Hayvan Konukevi\'ne mama bağışlayıp hayvanlarla buluştu

Düzce'deki öğrenciler Mergiç Hayvan Konukevi'ne mama bağışlayıp hayvanlarla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de farklı okullardan öğrenciler, Mergiç Hayvan Konukevi'ni ziyaret ederek hayvanlarla vakit geçirdi ve mama bağışladı. Etkinlikle çocuklarda hayvan sevgisi, merhamet ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amaçlanırken yetkililer öğrencilere teşekkür etti.
Düzce'de çeşitli okullardan öğrenciler barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdi ve mama bağışında bulundu.
Düzce'de öğrenciler, Mergiç Hayvan Konukevi'ni ziyaret ederek hayvanlarla bir araya geldi. Farklı okullardan gelen öğrenciler, konukevinde bulunan hayvanları yakından görme ve onlarla vakit geçirme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri mamaları da bağışladı. Etkinlikle çocuklarda hayvan sevgisi, merhamet ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.
Mergiç Hayvan Konukevi yetkilileri, ziyarette bulunan ve mama desteği sağlayan öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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