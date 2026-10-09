Düzce İl Özel İdaresi Akçakoca\'da Uğurlu-Hasançavuş yolunda yama çalışması yürütüyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesinde Uğurlu ve Hasançavuş köylerini birbirine bağlayan yolda asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerdeki yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Hasançavuş köyleri arasındaki bağlantı yolunda asfalt yama çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde yapılan çalışmalarla asfalt yüzeyindeki bozulmalar gideriliyor. Böylece sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi amaçlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım kalitesini artırmaya yönelik bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.