Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka'da köy yolu için beton V kanal yapıyor - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka'da köy yolu için beton V kanal yapıyor

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Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka\'da köy yolu için beton V kanal yapıyor
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Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka Hamamüstü Köyü ana yolunda beton V kanal yapımına devam ediyor. Bu çalışmayla yağmur sularının kontrollü tahliyesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Hamamüstü Köyü ana yolunda beton V kanal yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmayla yağmur sularının kontrollü tahliyesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Özel İdare ekipleri, köy yollarında altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına Gölyaka ilçesinde devam ediyor. Bu kapsamda Hamamüstü Köyü ana yolu güzergahında beton V kanal yapımı gerçekleştiriliyor. Özellikle yağışlı havalarda yol üzerinde biriken suların kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayacak çalışma sayesinde, yağmur sularının yol yüzeyine ve altyapıya verebileceği zararların azaltılması amaçlanıyor.

Beton V kanal çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yol güzergahındaki su tahliyesinin daha sağlıklı hale getirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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