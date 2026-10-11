Düzce İl Özel İdaresi, Yunusefendi Köyü'nde bozulan yolları asfalt yamayla onarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce İl Özel İdaresi, Yunusefendi Köyü'nde bozulan yolları asfalt yamayla onarıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Yunusefendi Köyü\'nde bozulan yolları asfalt yamayla onarıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka'ya bağlı Yunusefendi Köyü'nde asfalt yama çalışması yürütüyor. Bozulan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen noktalar onarılırken, çalışmaların ihtiyaç tespit edilen köy yollarında süreceği bildirildi.

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyü'nde ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyü'nde yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Bozulan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen noktalar ekiplerin çalışmalarıyla onarılıyor. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların plan ve program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmaların ihtiyaç tespit edilen köy yollarında devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYerel HaberlerGölyakaGüncelDüzceÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Eda Ece’den rol şartı Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:11
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 31 dakikada 3 gol
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 gol
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
16:22
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı
Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:33:22. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce İl Özel İdaresi, Yunusefendi Köyü'nde bozulan yolları asfalt yamayla onarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei