Düzce İl Özel İdaresi, Yunusefendi Köyü\'nde bozulan yolları asfalt yamayla onarıyor

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyü'nde ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Gölyaka ilçesine bağlı Yunusefendi Köyü'nde yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Bozulan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen noktalar ekiplerin çalışmalarıyla onarılıyor. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların plan ve program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmaların ihtiyaç tespit edilen köy yollarında devam edeceği bildirildi.