Aydın\'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik Tepeköy Mahallesi'nde yapıldı. Etkinliğe Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, Aydın Tarım Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Aydın AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi çalışanları, öğrenciler ve orman personeli katıldı. Katılımcılar ve öğrenciler hep birlikte ormanlık alandaki çöpleri toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi. - AYDIN