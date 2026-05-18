Eğirdir'de "Orman Benim" etkinliğiyle çevre ve yangın bilinci oluşturuldu

18.05.2026 16:50  Güncelleme: 16:54
Eğirdir Kent Ormanı'nda düzenlenen "Orman Benim" etkinliğinde öğrenciler, protokol ve vatandaşlar el ele vererek ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. Etkinlikte orman yangınlarına karşı farkındalık mesajı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Orman Benim" projesi kapsamında, Eğirdir'de çevre bilincini artırmak ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Eğirdir İlçe Orman Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlik, bugün saat 10.00'da Eğirdir Kent Ormanı'nda yapıldı. Ormanların korunmasına dikkat çekmek ve özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte doğayı koruma bilincini artırmak, çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedeflendi. Öğrenciler, öğretmenler ve kurum temsilcileri ormanlık alanlarda cam şişe, plastik atık, kuru ot, kağıt ve çeşitli yanıcı maddeleri toplayarak temizlik çalışması yaptı.

Programda konuşan Eğirdir İlçe Orman Müdürü Murat Karakülah, "Orman Benim" kampanyasının Türkiye genelinde eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, ormanların yangına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekti. Karakülah, vatandaşlarda çevre ve yangın bilinci oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, yangınsız bir sezon temennisinde bulundu.

Etkinlikte konuşan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Miraç Soyçiçek ise "Çevremizi koruyalım. Cam şişe gibi atıkları doğaya atmayalım. İçtiğimiz sigaraların izmaritlerini çöpe atalım. Camları doğaya atarsak ayağımıza batabilir. Pilleri çevreye atarsak doğaya zarar verebilir. Atık konusunda dikkatli olalım" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, eldivenlerini takarak ormanlık alanda çöp topladı. Toplanan atıklar ekipler tarafından poşetlenerek bölgeden uzaklaştırıldı. Etkinlik boyunca öğrencilere çevre temizliği, geri dönüşüm ve orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Vekili Eyüp Barlas, İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Sinap, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Ari, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, kurum amirleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler katıldı. - ISPARTA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:25:30.
