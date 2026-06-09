Emirdağ'daki Yılkı Atları - Son Dakika
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Emirdağ'daki Yılkı Atları

09.06.2026 11:25
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Emirdağ yaylalarında yaşam mücadelesi veren yılkı atları, doğada bağımsız yaşamlarına devam ediyor.

Afyonkarahisar sınırları içindeki Emirdağ yaylalarında yaşam mücadelesi veren yüzlerce yılkı atı, zorlu tabiat şartlarına rağmen varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda bölge halkı tarafından yaşlandıkları veya işlevlerini tamamladıkları için doğaya salınan evcil atlar, zaman içerisinde birbiriyle eşleşerek çoğaldı. Doğal ortama tamamen adapte olan bu canlılar, süreç içinde yabanileşerek Emirdağ'larında yüzlerce üyeye sahip büyük bir popülasyona dönüştü.

Yaban hayatında kendilerine has bir toplumsal düzen kuran atlar, öğrek ismi verilen 10 ila 12'şerli koloniler halinde hareket ediyor. Her koloninin idaresini üstlenen bir lider at bulunuyor. Sürü psikolojisiyle hareket eden bu canlılar, özellikle çetin kış günlerinde kurt gibi yırtıcılardan bu sayede korunuyor.

Gezgin ve doğa fotoğrafçılığı yapan Ali Çetinkaya da yüksek kesimlerde yaşam süren atların görsel güzelliğini dron yardımıyla kaydetti.

Kar tabakasını burunlarıyla aşarak besleniyorlar

Bölgedeki çam ormanlarını birer sığınak olarak gören ve yoğun yağışlarda ağaç altlarında kümelenen yılkı atları, besin bulmanın güçleştiği kış mevsiminde hayatta kalmak için sıra dışı yöntemlere başvuruyor. Kar kalınlığının metreleri aştığı zamanlarda dahi burunlarını kullanarak kar tabakasını delmeyi başaran atlar, alt katmanda kalan otçul bitkilere ulaşıp karınlarını doyurabiliyor.

Doğal ortamlarında tamamen bağımsızlaşan ve insanlara karşı aşırı ürkek olan Emirdağ'ın bu sakinlerine 50 metreden fazla yaklaşabilmek neredeyse imkansız görünüyor. Bir yabancının yaklaştığını hissettikleri an panik halinde ve toplu olarak dörtnala kaçmaya başlayan atlar, ziyaretçiler tarafından sadece uzak mesafelerden takip edilebiliyor.

Bu gizemli ve asil yaşam, Emirdağ yaylalarını her mevsim çok sayıda doğaseverin ve fotoğraf tutkununun uğrak noktası haline getiriyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Emirdağ'daki Yılkı Atları - Son Dakika

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