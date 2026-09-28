Edirne Enez açıklarında balıkçı ağından 65 kiloluk köpek balığı çıktı

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların Saros Körfezi açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe bıraktıkları ağlardan 65 kiloluk köpek balığı çıktı.

AĞIRLIĞI FARK EDİNCE ORKİNOS SANDILAR

Avlanmak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçılar, yaklaşık 50 metre derinlikte bıraktıkları balık ağlarını toplarken ağırlığı fark edince ağlara orkinos takıldığını düşündü.

TEKNEYE ALINCA HAYRETE DÜŞTÜLER

Ağların tekneye alınmasıyla balıkçılar, balığın 65 kilogramlık bir köpek balığı olduğunu görünce hayrete düştü. Balıkçılar, güçlükle tekneye aldıkları köpek balığıyla karşılaştıkları anları da görüntüledi.